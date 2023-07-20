В Ростове 70 человек эвакуировали из ТЦ «Талер» днем 20 июля

На территории ТЦ произошло короткое замыкание без горения Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 июля, в Ростове-на-Дону из торгового центра «Талер» эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

Как пояснили в ведомстве, людей пришлось вывести из-за пожарной тревоги, которая поступила около полудня. В итоге выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание без горения.

Напомним, похожий случай в Ростове произошел 11 июля. Тогда ложно сработала пожарная сигнализация и посетители вынуждены были выйти на улицу.

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