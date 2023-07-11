11 июля в Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей ТЦ «Парк»

По данным МЧС, в здании сработала пожарная сигнализация Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 11 июля, в Ростове-на-Дону стало известно об эвакуации людей из торгового центра «Парк». Об этом сообщили очевидцы.

По словам ростовчан, некоторое время посетители ТЦ стояли небольшой группой около входа в здание. Предварительно, до этого в помещении включилась сирена.

Как пояснили журналистам в пресс-службе МЧС, тревога оказалась ложной.

- Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Ложный вызов, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, Галерея Парк находится на территории Северного микрорайона Ростова. Именно здесь, на крыше, будут проводить концерты, которые ранее планировались в ТЦ «Астор». К слову, местные жители недавно попросили перенести выступления за черту города.

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