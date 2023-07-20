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НовостиОбщество20 июля 2023 11:10

Ростов-на-Дону оказался вторым городом в стране по посещаемости театров

По количеству театралов южную столицу опередил только Санкт-Петербург
Ангелина СКИБА
Увлеченность культурой оценили эксперты сервиса авторских экскурсий

Увлеченность культурой оценили эксперты сервиса авторских экскурсий

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростов-на-Дону оказался вторым в России по посещаемости театров. К такому выводу по итогам опроса пришли эксперты сервиса авторских экскурсий и специалисты одной из исследовательских компаний.

Выяснилось, что 41 % респондентов из донской столицы предпочитают именно театр, а не другие развлечения: например, посещение спортивных матчей и музеев.

Большое количество театралов, кроме Ростова, отметили в том числе в Санкт-Петербурге (42 %) и Самаре (37 %). Эти города заняли первое и третье места. Москва стала четвертой (36 %).

Всего в опросе по России приняли участие 10 тысяч человек. Еще одним популярным видом культурного отдыха назвали экскурсии, однако их количество в процентном соотношении немного снизилось по сравнению с осенью, 12 % в июне против 14 % в октябре.

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