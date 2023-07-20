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НовостиОбщество20 июля 2023 12:26

В двух микрорайонах Ростова до конца года возведут 117 тысяч кв. метров жилья

Территории под строительство ранее были выделены в Суворовском и Платовском
Ангелина СКИБА
Застройщик также возведет новые школы

Застройщик также возведет новые школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в двух микрорайонах Ростова-на-Дону застройщик планирует ввести в эксплуатацию восемь многоквартирных домов общей площадью 117,6 тысячи кв. метров. Информация об этом прозвучала на совещании в донском правительстве.

Известно, что к этому моменту ввели два новых дома в Суворовском. В этом же микрорайоне до зимы должны завершить еще четыре таких же объекта. Кроме того, в указанные сроки намерены возвести еще две жилые постройки в Платовском.

Застройщик также сообщил властям, что уже возвел один детский сад в микрорайоне Суворовском и сейчас ведет строительство школы и детсада, эксплуатацию которого должны начать уже до конца 2023 года. В Платовском появится средняя школа.

- Социальные объекты необходимы. До конца года все должно быть выполнено. Срыв сроков недопустим. Мы давно работаем и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с застройщиком, - прокомментировал заместитель губернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

Добавим, на 2024 год застройщик планирует ввести 21 тысячу кв. метров на территории Платовского и 88 тысяч кв. метров в Суворовском.

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