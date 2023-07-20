В Ростовской области госинспектор повышал статистику за счет «мертвых душ»

Дело завели по статье «Служебный подлог» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области из-за «мертвых душ» под следствие попал главный госинспектор отдела Южного межрегионального управления Государственного автодорожного надзора. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, подозреваемый завышал статистику, оформляя на умерших административные дела.

- В частности, в ноябре 2022 года инспектор провел разбирательство в отношении главы фермерского хозяйства, который скончался еще в апреле 2021 года, - рассказали в УФСБ.

Известно, что в отношении сотрудника автодорожного надзора завели дело по статье «Служебный подлог». Сейчас еще идет расследование, проверяется наличие других похожих нарушений.

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