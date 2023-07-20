В Ростовской области собираются пересмотреть размер комиссий при оплате услуг

Банки берут комиссию с оплаты за некоторые услуги, коммунальные Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты Заксобрания Ростовской области планируют направить федеральным властям предложение об ограничении или отмене банковских комиссий при оплате коммунальных услуг, переводов и других платежей. Об этом в пресс-центре «Интерфакса» сообщил председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

- За коммунальные платежи, капремонт банки, как правило, взимают комиссию. Это та сфера, которая сегодня не регулируется на законодательном уровне. Наше обращение будет рассмотрено комитетом по экономической политике, а 25 июля его обсудят в Заксобрании Дона, - прокомментировал Игорь Бураков.

Предварительно, сейчас комиссии за ЖКУ составляют от 1% до 3%, в основном их взимают государственные банки. В среднем это около 50 рублей в месяц на человека.

Если инициативу донских депутатов поддержат, люди смогут сэкономить тысячи рублей, так как кроме коммуналки есть и другие банковские услуги, за которые берут комиссию.

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