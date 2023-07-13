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НовостиЭкономика13 июля 2023 13:19

Новые жилые дома начали строить на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону

Масштабное обновление планируют в рамках комплексного развития территории
Ангелина СКИБА
Предполагается строительство около 1,5 млн кв. метров жилья

Предполагается строительство около 1,5 млн кв. метров жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области приступили к строительству многоквартирных жилых домов на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. К этому моменту реализуют уже четыре из семи выданных разрешений, рассказал в пресс-центре «Интерфакса» замглавы донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

Напомним, масштабное обновление на участках старого аэропорта планируют в рамках проекта комплексного развития территории. Всего собираются освоить 367,9 га.

Предполагается строительство около 1,5 млн кв. метров жилья, а также школ, детских садов, офисных зданий. Средняя этажность будущих объектов должна варьироваться от 8 до 14 этажей, возможны и высотки. При этом ранее власти опровергли информацию о создании на территории 100-этажных небоскребов.

Добавим, под жилье собираются отвести около 40 % площади, на остальной части подразумеваются общественно-деловая и социальная застройка. Собираются разбить парк. По плану, комплексное развитие земель старого аэропорта Ростова-на-Дону должны выполнить до 2040 года.

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