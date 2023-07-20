Зерноградский водовод в Ростовской области отремонтируют за 652,5 млн рублей

7-метровый участок входит в магистральный водовод протяженностью 60 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области выделили на ремонт зерноградского водовода 652,5 млн рублей. Эти деньги должны поступить из бюджета региона, говорится на сайте донского правительства.

Обновлению подлежит 7-метровый участок коммуникаций между двумя насосными станциями (НС-1 и НС-2). Аварийные работы должны начать уже в 2023 году, завершат задачу во II полугодии 2024 года.

Напомним, указанный участок - небольшая часть магистрального водовода, общая протяженность которого составляет около 60 км. Он проходит от реки Дон через Зерноград, Аксайский и Кагальницкий районы.

Добавим, в Ростовской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» сейчас также возводят систему водоснабжения левобережной зоны Аксайского района.

- Планируемые мероприятия позволят обеспечить бесперебойным водоснабжением 191,6 тысячи жителей Аксайского, Зерноградского и Кагальницкого районов, - отметил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

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