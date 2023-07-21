В Ростовской области создали Совет по улучшению качества жизни населения

Председателем Совета стал губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области планируют создать Совет по улучшению качества жизни населения. Распоряжение об этом в июле 2023 года подписал губернатор Василий Голубев. Документ можно найти на портале правовой информации.

Отмечается, что новый орган будет заниматься улучшением социальной сферы и внедрением регионального стандарта. Например, должны корректироваться приоритетные проекты, помогающие людям, в том числе в рамках Стратегии развития региона до 2030 года.

Всего в список Совета внесли 41 имя. Речь идет о руководителях различных министерств и ведомств, а также о представителях центров реабилитации и соцобслуживания.

Возглавляет направление губернатор Василий Голубев. Заместителями председателя Совета стали замы главы региона - Андрей Пучков и Александр Скрябин.

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