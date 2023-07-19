В Ростовской области на 15% увеличилась среднемесячная зарплата

С января по апрель этого года зарплата составила 47 тысяч 625 рублей и 1 копейку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области средняя заработная плата с января по апрель этого года составила 47 тысяч 625 рублей и 1 копейку. Это примерно на 15,1 процент выше показателя по всей стране.
По данным властей, экономическая ситуация в Ростовской области остается стабильной.
К слову, в первом квартале 2023 года зарплата увеличилась не так сильно — на 5,4%.
Ранее в гордуме уже сообщали о том, что в прошлом году наблюдалось улучшение на рынке труда. Уровень безработицы за этот период снизился в два раза и составил 0,3 %.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Ростова сообщили о росте средней зарплаты до 51 тысячи рублей
К такому выводу пришли на основе данных за 2022 год (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Ростовские власти назвали среднемесячную зарплату горожан
На данный момент она составляет 43,8 тысячи рублей (подробнее)