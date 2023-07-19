В Ростовской области на 15% увеличилась среднемесячная зарплата

С января по апрель этого года зарплата составила 47 тысяч 625 рублей и 1 копейку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области средняя заработная плата с января по апрель этого года составила 47 тысяч 625 рублей и 1 копейку. Это примерно на 15,1 процент выше показателя по всей стране.

По данным властей, экономическая ситуация в Ростовской области остается стабильной.

К слову, в первом квартале 2023 года зарплата увеличилась не так сильно — на 5,4%.

Ранее в гордуме уже сообщали о том, что в прошлом году наблюдалось улучшение на рынке труда. Уровень безработицы за этот период снизился в два раза и составил 0,3 %.

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