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Общество4 июля 2022 19:29

Ростовские власти назвали среднемесячную зарплату горожан

На данный момент она составляет 43,8 тысячи рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовские власти назвали среднемесячную зарплату горожан.

Ростовские власти назвали среднемесячную зарплату горожан.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону назвали размер среднемесячной заработной платы местных жителей. Эта сумма составляет 43,8 тысячи рублей. Об этом сообщается в справке донского правительства об изучении работы ростовской администрации.

Данные были подготовлены к предстоящему заседанию регионального правительства. Согласно им, среднемесячная зарплата жителей донской столицы в период с января по февраль 2022 года возросла до 43 857 рублей. Рост этой суммы в сравнении с тем же периодом прошлого года составил 6,5%. Именно это и позволило Ростову стать первым в рейтинге среди 12 городских округов.

Кроме того, в документе указывалось, что в период 1 января 2021 года по 1 января 2022 года показатель безработицы в донской столице упал с 5% до 0,6%.

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В Ростове среднемесячная зарплата на предприятиях увеличилась на 11,8%.

Также повысились показатели в сфере промышленности.