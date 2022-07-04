Ростовские власти назвали среднемесячную зарплату горожан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростова-на-Дону назвали размер среднемесячной заработной платы местных жителей. Эта сумма составляет 43,8 тысячи рублей. Об этом сообщается в справке донского правительства об изучении работы ростовской администрации.

Данные были подготовлены к предстоящему заседанию регионального правительства. Согласно им, среднемесячная зарплата жителей донской столицы в период с января по февраль 2022 года возросла до 43 857 рублей. Рост этой суммы в сравнении с тем же периодом прошлого года составил 6,5%. Именно это и позволило Ростову стать первым в рейтинге среди 12 городских округов.

Кроме того, в документе указывалось, что в период 1 января 2021 года по 1 января 2022 года показатель безработицы в донской столице упал с 5% до 0,6%.

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Также повысились показатели в сфере промышленности.