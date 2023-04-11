Власти Ростова сообщили о росте средней зарплаты до 51 тысячи рублей

Минимальная оплата труда была установлена на уровне в 19,4 тысячи рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам 2022 года средние зарплаты в Ростове-на-Дону выросли на 11 % и составили около 51 тысячи рублей. Такое заявление сделал заместитель главы администрации города Юрий Овчинников. Эту информацию подтвердили журналисту «КП - Ростов-на-Дону» по итогам заседания комиссии городской думы по экономическому развитию.

Повышение окладов чиновник в том числе объяснил успешным взаимодействием властей и профсоюзов. При этом, по словам Юрия Овчинникова, минимальная оплата труда в донской столице была установлена на уровне в 19,4 тысячи рублей.

Напомним, ранее в гордуме уже сообщали о том, что в 2022 году наблюдалось улучшение на рынке труда. Уровень безработицы за указанный период снизился в два раза и составил 0,3 %. К слову, до этого средние зарплаты за январь-октябрь прошлого года отмечали на 43,2 тысячи рублей.

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