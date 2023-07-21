В Ростовской области досрочно откроют две новые полосы трассы Р-280 «Новороссия»

Сейчас дорожники продолжают работы по расширению автодороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на почти обновленном участке трассы Р-280 «Новороссия» Ростов - Таганрог - граница с ДНР откроют две новые полосы. Это существенно облегчит проезд, отметили в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

Сообщается, что сейчас на отрезке с 36 по 45 км ведут расширение проезжей части. В связи с этим с 40 по 44 км - там, где уже в основном завершили работы, - откроют дорогу в рамках временной схемы по всем четырем полосам.

- Задача - снизить неудобства. Сейчас средняя интенсивность потока составляет около 30 тысяч машин в сутки. Для безопасности встречный транспорт разделят металлическим ограждением и водоналивными баками. Обустроена выделенная полоса для поворота в Мержаново, - рассказал и.о. директора ростовского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Степан Чибров.

Напомним, капремонт начали в 2022 году, к этому моменту он идет по графику. До октября 2025 года, кроме увеличения числа полос, собираются также установить осевое барьерное ограждение и построить очистные сооружения у реки Ерик в хуторе Пятихатки.

Дорожные работы - продолжение проекта по доведению западного выезда из Ростова до четырех полос. Когда все задачи выполнят, пропускная способность участка возрастет до 37 тысяч автомобилей в сутки.

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