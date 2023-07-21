На Западном в Ростове-на-Дону ограничат горячее водоснабжение

Горячей воды в разное время не будет на 12 улицах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 24 по 28 июля на территории ЗЖМ в Ростове-на-Дону будут поэтапно отключать горячую воду. Это коснется 87 жилых домов, сообщают городские власти.

Горячей воды в разное время не будет в пределах Стачки, Коммунистического, Малиновского, 2-й Краснодарской, Каширской, Заводской, Тружеников, 1-й Краснодарской, Батуринской, Володарского, Кулагина и Плеханова.

Отключения связаны с переводом коммуникаций на постоянную схему использования. Технические работы на Зорге будут вести сотрудники «Ростовских тепловых сетей».

- Во время реконструкции горячую воду подавали по специальной временной линии, теперь она будет демонтирована, и сеть соединят с обновленным участком, - пояснили ростовчанам.

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