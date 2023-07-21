Всего с начала года малоимущим жителям Дона перечислили 486,6 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В июле 2023 года на социальную помощь малоимущим Ростовской области выделят 54,4 млн рублей. Эти средства должны поступить из казны региона, сообщают власти.

По данным донского правительства, в этом месяце социальные выплаты получат более 6,2 тысячи семей.

Всего с начала года на такую форму поддержки перечислили 486,6 млн рублей. Финансовая помощь будет оказана 53,7 тысячи семей Ростовской области.

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