Хакеры взломали серверы и сайт администрации Ростова-на-Дону

Случившееся не повлияло на работу администрации Ростова-на-Дону Фото: Анастасия ОСИПОВА

Хакеры взломали информационную структуру администрации Ростова-на-Дону. После этого перестал работать сайт мэрии, а в сети якобы появились внутренние данные городских властей. Ситуацию более детально прокомментировали сегодня, 21 июля.

- Совершена целенаправленная атака злоумышленников. Информация об инциденте доведена до соответствующих структур. Реализуются мероприятия по локализации последствий. Сейчас принимаются меры для восстановления интернет-портала, - сообщила пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Представитель мэрии добавила, что случившееся не повлияло на работу властей. Всю актуальную информацию сейчас можно найти в социальных сетях, а также в Telegram.

Напомним, впервые о хакерской атаке сообщили еще 13 июля, с этого дня начались восстановительные технические работы. Доступ к городскому сайту, по состоянию на 21 июля, не восстановлен.

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