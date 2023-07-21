Дожди повлияли на урожай арбузов в Ростовской области, ягода подоспеет к августу

Сезон полосатой ягоды только начал набирать обороты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Урожай арбузов в Ростовской области из-за дождей и сравнительно холодной весны оказался не таким, как планировалось изначально. В июле 2023 года на полях мало завязей и пока не так много созревших плодов. Об этом журналистам «Дон-ТР» рассказали аграрии Егорлыкского района.

- Весна и лето в этом году холодные. Очень мало завязей. Куст - один арбуз, куст - два арбуза. Должно быть 3-4 для нормальной урожайности, - отметил глава КФХ Дмитрий Аванесян.

По словам специалистов, для хорошего вызревания полосатой ягоды дневная температура воздуха должна сохраняться в пределах +30-35 градусов. Ночные понижения температуры нежелательны.

Первые «пленочные» арбузы уже поступили в продажу, сезон только начал набирать обороты. Более достойный урожай фермеры ожидают в конце июля - начале августа.

Жителям региона напоминают, арбузы следует покупать только у проверенных продавцов. При сомнениях в качестве продукт лучше не употреблять в пищу.

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