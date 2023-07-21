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НовостиОбщество21 июля 2023 5:54

В Ростовской области нашли 200 тонн небезопасной пшеницы

Предприниматель не сделал проверку на вредные примеси
Екатерина ПОПОВА
Дончанин неправильно задекларировал 200 тонн пшеницы.

Дончанин неправильно задекларировал 200 тонн пшеницы.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Егорлыкском районе Ростовской области предприниматель неправильно задекларировал 200 тонн пшеницы. Об этом стало известно, когда специалисты Россельхознадзора стали проверять его продукцию на официальном сайте Росаккредитации.

В документе предпринимателя был неполный перечень показателей безопасности его пшеницы. Там отсутствовали испытания с проверкой на наличие вредных примесей – горчака ползучего.

Дончанину было объявлено предостережение. Также ему посоветовали принять меры, чтобы устранить нарушения.

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