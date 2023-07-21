В Ростовской области нашли 200 тонн небезопасной пшеницы

Дончанин неправильно задекларировал 200 тонн пшеницы.
Фото: Виталий ТИМКИВ
В Егорлыкском районе Ростовской области предприниматель неправильно задекларировал 200 тонн пшеницы. Об этом стало известно, когда специалисты Россельхознадзора стали проверять его продукцию на официальном сайте Росаккредитации.
В документе предпринимателя был неполный перечень показателей безопасности его пшеницы. Там отсутствовали испытания с проверкой на наличие вредных примесей – горчака ползучего.
Дончанину было объявлено предостережение. Также ему посоветовали принять меры, чтобы устранить нарушения.
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