Жители Аксая сняли видео в районе сильного пожара, в небо поднимаются клубы дыма

По одной из версий, огонь мог вспыхнуть на «территории рынков». Фото: Светлана Пономарева

Жители Аксая прислали в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» видео, снятое вечером 21 июля в районе сильного пожара. На камеру гаджета записали, как в небо поднимаются клубы черного дыма.

Что горит, местные жители не знают. По одной из версий, огонь мог вспыхнуть на «территории рынков», возможно, на «Алмазе».

По состоянию на 17:25, официальной информации по поводу происходящего пока не поступало. В пресс-службе регионального управления МЧС сейчас уточняют данные.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе возможного возгорания пробок пока нет. Заторы при этом видны на Аксайском проспекте и улице Янтарной.

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Первыми о случившемся в соцсетях сообщили очевидцы (подробности)