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НовостиОбщество22 июля 2023 19:39

Ростовчане попросили привести в порядок родник в Соловьиной роще

Вода там стала грязной
Дмитрий Кутепов
По словам ростовчан, вода в роднике стала грязной.

По словам ростовчан, вода в роднике стала грязной.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове в соцсетях местные жители пожаловались на плохое состояние родника в Соловьиной роще. Также они попросили власти привести его в порядок.

Так, местный житель отметил, что вода в роднике застаивается и из-за этого стала мутной, приобретя болотистый цвет. Также не устроило то, что в ней купаются собаки.

При этом много лайков набрал комментарий «Ну если это место вашего отдыха, то и организуйте уборку, приведите все в порядок. Привыкли ждать кого-то».

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