В Ростове спасли парня, который чуть не утонул в Дону

когда доставали парня из воды, он был дезориентирован. Фото: областная служба спасения на воде.

Вечером 22 июля в Ростове купание молодого человека за малым не превратилось в трагедию — самостоятельно выбраться из воды он не мог и периодически уходил под воду. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.

Спасатели патрулировали акваторию реки Дон. Они заметили молодого человека в воде возле заброшенных строений у переулка Державинского. Его голова то уходила под воду, то вновь появлялась. На вопросы сотрудников он не мог ничего ответить.

Вначале парню порекомендовали самостоятельно выйти на берег, но сделать он это не смог. Его подхватило течением и отнесло от берега, а грести он уже практически не мог. Силы постепенно покидали парня.

Пловца вытащили на борт катера. Его доставили на берег, по пути уточнив его самочувствие. По словам ростовчанина, чувствовал он себя удовлетворительно.

Напомним, что в Ростове сейчас действует три официальных пляжа — в парке Левобережном, "Каррера" и на Зеленом острове. Последний открыли для купания только в конце июня, когда он стал соответствовать всем правилам безопасности. Во всех остальных местах купаться запрещено и опасно.

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