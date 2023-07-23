В центре Ростова часть фонтанов оказалась в нерабочем состоянии

Фонтан в Покровском сквере хоть и отремонтировали в прошлом году, сейчас он находится не в лучшем состоянии. Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова в текущем году часть фонтанов оказалась в нерабочем состоянии. Освежиться у них в жару не получится, сообщает «Блокнот».

Так, выключен фонтан «Лиры» на туристической улице Пушкинской. Его в прошлом году частично отреставрировали. Также не работает фонтан «Орфей», расположенный на центральной улице Большой Садовой напротив филармонии. Стоит он там еще с тридцатых годов прошлого века.

Фонтан в Покровском сквере наполняется только дождевой водой, разрослись водоросли. Хоть его несколько лет назад и отремонтировали, сейчас на нем частично отвалилась облицовочная плитка. В таком же состоянии оказался и фонтан в парке имени Вити Черевичкина.

При этом фонтаны «Атланты» у Театральной площади и «Львы» у здания правительства области работают, даря прохладу в знойные дни.

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