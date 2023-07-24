Еще пять остановок оборудуют вблизи трасс в Ростовской области до конца года

Новые остановки смонтируют в Сальске, Багаевском и Волгодонском районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вблизи трасс в Ростовской области до конца 2023 года должны установить еще пять остановок. Об этом перед заместителем губернатора - министром транспорта региона Владимиром Окуневым отчитались на заседании в донском правительстве.

Один павильон в скором времени планируют открыть на региональной автодороге в районе Сальска. После этого, в течение года, по два похожих объекта оборудуют в Багаевском и Волгодонском районах. Ранее ввели четыре дополнительных павильона в Егорлыкском районе.

Кроме того, власти запланировали благоустройство круговых развязок в Семикаракорском и Морозовском районах.

- Развязки, въездные стелы, остановочные павильоны - это то, что в первую очередь видят люди, приезжая к нам в регион. Все указанные объекты должны быть ухоженными, - подчеркнул Владимир Окунев.

Также глава Минтранса региона поручил срочно заняться придорожными объектами, которые незаконно находятся в местах отвода дорог.

- Нужно продолжить работу с собственниками. Речь идет не только о нарушении закона, но и о факторах, негативно влияющих на безопасность дорожного движения, - отметил Владимир Окунев.

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