106 человек получили помощь медиков на трассе между Крымом и Ростовом-на-Дону

Бригады скорой помощи дежурят в местах скопления транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

На автомобильном маршруте между Ростовом-на-Дону и Крымом медицинская помощь потребовалась 106 туристам, среди которых были 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России со ссылкой на помощника главы федерального ведомства Алексея Кузнецова.

- Из сотни обратившихся госпитализация потребовалась семерым, в том числе двум детям. Обращаются в основном с ОРВИ, тепловыми ударами, отравлениями, травмами. Помощь также потребовалась нескольким пострадавшим в ДТП, пациенту с эпилепсией, мужчине после укуса змеи, гражданам с гастроэнтеритом, - рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Бригады «скорой» дежурят в местах скопления транспорта. Медпункты по пути следования туристов организовали при координации Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Напомним, ранее в Ростовской области открыли горячую линию для туристов, направляющихся в Крым. Водители могут узнать у специалистов схемы объезда, а также расположение мест с достопримечательностями.

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