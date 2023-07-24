В Нахичевани Ростова-на-Дону с августа по октябрь введут дорожные ограничения

Частично перекрыты будут около десятка улиц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону с августа до конца октября 2023 года будут вводить дорожные ограничения, связанные с коммунальными работами и спортивными соревнованиями. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Так, из-за строительства сети водоотведения сложности с проездом с 10 августа по 30 октября сохранятся на следующих улицах:

- Налбандяна от 2-й Линии до Каяни;

- Каяни от Налбандяна до Ченцова;

- Ченцова от Каяни до 2-й Линии;

- 2-й Линии от Ченцова до Налбандяна.

Перекрытия в связи с соревнованиями по триатлону организуют с 7:30 до 14 часов 3 сентября. Дороги будут закрывать поэтапно, по ходу движения участников.

Маршрут следующий: Гребной канал «Дон» - Бориса Слюсаря в сторону Левобережной - разворот на кольце - Левобережная - Бориса Слюсаря в сторону Восточного шоссе - поворот по левой полосе Бориса Слюсаря в сторону Гребного канала - Гребной канал «Дон».

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