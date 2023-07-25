До конца 2023 года в Ростове на линии выйдут около 200 новых автобусов

Новые машины должны курсировать на Западном, Северном, Военведе и Сельмаше Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 августа в Ростове-на-Дону на маршруты выйдут 25 новых автобусов «МАЗ». Эти машины должны курсировать на Западном, Северном, Военведе и Сельмаше. Их закупил один из перевозчиков, сообщает в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Транспорт оборудован кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров. Установлены автоинформаторы, электронные табло и системы видеонаблюдения, - отмечает Алексей Логвиненко.

Всего до 1 августа транспортные предприятия донской столицы собираются закупить 80 низкопольных автобусов и 67 автобусов, которым не более 4 лет.

Дополнительно до конца года за счет средств бюджетов всех уровней приобретут 42 автобуса, 20 электробусов и 6 зарядных станций на общую сумму в 1,7 млрд рублей. Общий объем инвестиций в систему пассажирских перевозок составит 3,5 млрд рублей.

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