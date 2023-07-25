Громкий хлопок ночью услышали жители трех районов Ростовской области

Грохот подтвердили жители Чертковского, Кашарского и Миллеровского районов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители трех территорий Ростовской области сообщили о громком хлопке, «похожем на взрыв». Случившееся начали обсуждать в ночь на 25 июля, после того, как в сети опубликовали видео со странным звуком.

Судя по кадрам, запись велась уличной камерой наблюдения, предположительно, в частном секторе. Что-то хлопнуло поздним вечером или ночью. Авторы ролика утверждают, что инцидент «произошел в Чертковском районе, рядом с границей ЛНР».

Насколько отснятый материал соответствует действительности, неизвестно. Однако в комментариях нетипичный грохот также подтвердили жители Кашарского и Миллеровского районов. Люди предположили, что «где-то лопнуло колесо «КамАЗа» или самолет перешел на сверхзвук».

Официальных комментариев по ситуации не поступало. Какие-либо происшествия в указанный период времени экстренные службы не фиксировали.

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