В Ростовской области к среднему классу относятся 6,3% семей

Ростовская область на 51 месте по числу семей с финансовой стабильностью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к среднему классу отнесли 6,3 % семей. Представители этого социального уровня могут позволить себе квартиру, машину и ежегодный отпуск, выяснили аналитики РИА Рейтинг.

По числу семей, имеющих финансовую стабильность, Ростовская область находится на 51 месте в России. Судя по опубликованной таблице, донской регион уступает Калининградской области, но опережает Республику Тыва.

По стране больше всего семей среднего класса (39,2 %) зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. Далее идут Чукотский автономный округ, Магаданская область и Москва. При этом в Ингушетии показатель составляет 1,4 %.

Эксперты пояснили, что во время исследования обращали внимание на доходы, наличие собственности, социальное положение, профессию и увлечения людей. Выводы делали «на основе модельных бюджетов семей, в которых хотя бы один человек имеет работу».

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