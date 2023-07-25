В Ростовской области в 72 раза увеличили выплату на приемных детей

Выплата была установлена еще 2000 году. И с тех пор ее размер в 50 рублей не менялся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области увеличили выплату приемным родителям за воспитание малолетних детей и детей-инвалидов в 72 раза. И теперь она составляет 3 624 рубля.

Сама выплата была установлена еще в 2000 году. И с тех пор ее размер в 50 рублей не менялся. Это было связано с тем, то в отношении приемных родителей вводились новые виды выплат.

Новый размер выплаты распространяется уже на этот год. Поэтому семьи, где есть приемный ребенок в возрасте до трех лет, с инвалидностью и ОВЗ, получат перерасчет за все месяцы, начиная с января этого года.

– Мы посчитали, что дети, которые воспитываются в приемных семьях, если они имеют какие-то проблемы со здоровьем, должны иметь дополнительные меры поддержки, поэтому и решили увеличить размер выплаты за каждого приемного ребенка, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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