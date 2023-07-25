Депутаты Ростовской области пожаловались на комиссию банков при оплате ЖКХ

Обращение было отправлено в правительство России и Госдуму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Ростовской области направили в правительство России и Госдуму обращение по вопросу отмены или ограничения комиссии банков при оплате ЖКУ.

Парламентарии говорят, что к ним часто приходят обращения дончан, где говорится об этой проблеме. И, так как платить коммуналку приходится ежемесячно, то взимаемая комиссия становится ощутимой для жителей.

Это касается и денежных переводов с личных счетов дончанина из одного банка в другой. Например, за перевод самому себе 100 тысяч, комиссия может быть один, полтора или два процента.

– Мы считаем, что таких комиссий либо быть не должно, либо их предельный размер должен быть ограничен федеральным законом. И будем добиваться принятия такого решения на федеральном уровне, – заявил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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