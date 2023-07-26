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НовостиПроисшествия26 июля 2023 7:11

В Ростове на «зебре» под колесами иномарки пострадал 14-летний подросток

В больницу обратился 14-летний подросток, которого на зебре сбила иномарка Toyota Venza
Ангелина СКИБА
Инцидент произошел вечером на проспекте Космонавтов. Фото: управление Госавтоинспекции по РО

Инцидент произошел вечером на проспекте Космонавтов. Фото: управление Госавтоинспекции по РО

В Ростове-на-Дону под колесами иномарки Toyota Venza пострадал 14-летний подросток. Ребенка после случившегося в больницу привела его мама, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 9 вечера 25 июля на Космонавтов. Предварительно, кроссовер зацепил подростка на пешеходном переходе. Известно, что мужчина ехал на разрешающий сигнал светофора, он был трезв.

Сейчас обстоятельства происшествия дополнительно выясняют сотрудники полиции.

Автолюбителям напоминают: нужно быть предельно внимательными за рулем, особенно рядом с переходами. Также следует постоянно контролировать скорость и дистанцию на дороге.

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