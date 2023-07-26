В Ростове на «зебре» под колесами иномарки пострадал 14-летний подросток

Инцидент произошел вечером на проспекте Космонавтов. Фото: управление Госавтоинспекции по РО

В Ростове-на-Дону под колесами иномарки Toyota Venza пострадал 14-летний подросток. Ребенка после случившегося в больницу привела его мама, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около 9 вечера 25 июля на Космонавтов. Предварительно, кроссовер зацепил подростка на пешеходном переходе. Известно, что мужчина ехал на разрешающий сигнал светофора, он был трезв.

Сейчас обстоятельства происшествия дополнительно выясняют сотрудники полиции.

Автолюбителям напоминают: нужно быть предельно внимательными за рулем, особенно рядом с переходами. Также следует постоянно контролировать скорость и дистанцию на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на проспекте Космонавтов мужчина открыл стрельбу из автомата

Участник конфликта в Ростове начал стрелять из охолощенного оружия (подробности)