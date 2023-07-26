Застройщики Ростовской области получат землю без торгов взамен на жилье для инвалидов

Новое жилье инвалидам должны предоставлять бесплатно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области застройщикам теперь могут отдавать землю без торгов в обмен на строительство жилья для инвалидов. Соответствующие поправки в закон утвердили депутаты донского Заксобрания.

Новое решение должно улучшить жизнь взрослых инвалидов и семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

Парламентарии пояснили, что подобная форма поддержки необходима людям, которые проживают в домах, где по техническим причинам нельзя установить пандусы, грузовые лифты и другие элементы безбарьерной среды.

- Мы практически полностью разрешили ситуацию с обманутыми дольщиками. Важным инструментом решения этой проблемы была мера, которая позволяла застройщику получать землю без торгов, если он строил жилье для обманутых дольщиков. И вот сегодня мы пришли к выводу, что можем и должны этот механизм распространить в отношении инвалидов, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Добавим, часть квартир в новых домах инвалидам должны будут предоставлять бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к среднему классу относятся 6,3% семей

Эксперты обратили внимание на доходы, наличие собственности и социальное положение жителей Дона (подробности)