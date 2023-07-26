В Миллерово депутат на грейдере едва не задавил пешехода

Мужчина управлял грейдером на улице Матросова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Миллерово местный чиновник и по совместительству депутат городского поселения Василий Кугут был оштрафован за поездку на грейдере без прав. Эту информацию сегодня, 26 июля, подтвердили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве отметили, что сам инцидент произошел еще около месяца назад, 18 июня.

- Примерно в 14:55 на улице Матросова водитель управлял грейдером, не имея соответствующей категории, чем нарушил пункт 2.1.1 ПДД РФ. По этому факту был составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КОАП РФ, - рассказали в УГИБДД.

По неподтвержденным данным, один из пешеходов пожаловался в полицию, заявив, что его якобы едва не задавило грейдером.

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