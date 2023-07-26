Власти Ростовской области выкупят 50 участков для строительства Западной хорды

Оценочные и кадастровые работы проведет нанятый подрядчик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону для строительства Западной хорды планируют выкупить около 50 земельных участков. Заказчиком этих работ выступает Минтранс региона, говорится на сайте госзакупок.

Власти ищут подрядчика, который поможет выполнить поставленную задачу. Победитель тендера должен будет изучить геодезические и картографические материалы, провести землеустроительную экспертизу, а также подготовить площадки к изъятию. Предполагаются также услуги по оценке имущества.

Исполнителя должны определить 14 августа 2023 года. Сумма контракта - 62,5 млн рублей, эти деньги поступят из областного бюджета. Выполнить все требования необходимо примерно до конца декабря 2023 года.

Судя по информации на сайте госзакупок, с территории в 13,450 км должны изъять 50 площадок, из которых 18 находятся в частной собственности.

Напомним, кадастровые и оценочные работы должны провести в рамках второго этапа создания Западной хорды. Обустройство объекта ранее внесли в Стратегию социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года и в городской Генплан.

Новый маршрут должен улучшить экологическую обстановку и разгрузить город от транзитного транспорта. Западная хорда станет магистралью федерального значения, она завершить Ростовское транспортное кольцо.

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