В Ростове в многоэтажке на Вертолетном поле в руках мужчины взорвалась граната

На месте работают правоохранители. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону в пятиэтажном доме в Западном микрорайоне взорвался запал гранаты. Происшествие случилось на улице 2-й Володарской 26 июля.

По словам источника, запал гранаты сработал, когда один из жильцов держал его в руках. В результате мужчина лишился трех пальцев. Его доставили в больницу.

Остальных жителей дома эвакуировали. На месте работают правоохранительные органы. Сотрудники проверяют здание.

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