Громкий звук из соседней квартиры напугал жителей многоэтажки в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В западном микрорайоне Ростова-на-Дону мужчина лишился пальцев из-за сработавшего запала от гранаты. Происшествие случилось на 2-й улице Володарского 26 июля, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону». Рассказываем, что известно о взрыве в многоэтажке.

По предварительным данным, запал от гранаты сработал в квартире пятиэтажного дома. Здесь в последнее время проживал 28-летний мужчина. Известно, что во время происшествия молодой человек лишился трех пальцев. Напуганные взрывом жильцы вызвали на место скорую помощь и полицию.

Пострадавшего забрали медики скорой помощи. В каком состоянии он находится, пока неизвестно.

А других жителей дома эвакуировали. Очевидцы сообщают, что сейчас здание проверяют правоохранители.

Напомним, в 2022 году на улице Береговой жильцы одного из домов обнаружили в лифте тело мужчины с поврежденными кистями рук. Позже специалисты нашли здесь следы взрывчатого вещества. Во время проверки квартиры погибшего у одного из правоохранителей взорвалась в руках коробка.

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А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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