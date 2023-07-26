Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 14:25

Очевидцы сообщили о массовом ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Авария с пятью машинами произошла в районе поселка Головное
Ангелина СКИБА
Затор собрался только в одном из направлений, остальная часть дороги свободна

Затор собрался только в одном из направлений, остальная часть дороги свободна

Фото: Сергей ГАПОН

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростовской области. Об этом сегодня, 26 июля, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам людей, авария произошла в районе поселка Головное, на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск. Отмечается, что движение на указанном участке пути оказалось затруднено.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожный затор протяженностью около 500 метров собрался только в одном из направлений, остальная часть дороги свободна для проезда.

Официальной информации по происшествию в Госавтоинспекции пока не предоставили. Сотрудники ведомства сейчас уточняют информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на «зебре» под колесами иномарки пострадал 14-летний подросток

В больницу обратился 14-летний подросток, которого на зебре сбила иномарка Toyota Venza (подробности)