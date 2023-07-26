Очевидцы сообщили о массовом ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Затор собрался только в одном из направлений, остальная часть дороги свободна Фото: Сергей ГАПОН

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ростовской области. Об этом сегодня, 26 июля, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам людей, авария произошла в районе поселка Головное, на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск. Отмечается, что движение на указанном участке пути оказалось затруднено.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», дорожный затор протяженностью около 500 метров собрался только в одном из направлений, остальная часть дороги свободна для проезда.

Официальной информации по происшествию в Госавтоинспекции пока не предоставили. Сотрудники ведомства сейчас уточняют информацию.

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