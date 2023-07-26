Детали массовой аварии на трассе Ростов - Волгодонск сообщили в УГИБДД

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области, на трассе Ростов - Волгодонск, столкнулись не пять машин, а три. Есть пострадавший, сообщили вечером 26 июля в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, 20-летняя водитель Volkswagen Polo наехала на левый отбойник. Машину после этого отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Hyundai Accent и Skoda Octavia.

- Пострадал 76-летний водитель автомобиля Skoda. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Добавим, по данным сервиса «Яндекс. Карты», в 17:35 пробки уже нет. Ранее сообщалось, что машины столкнулись в районе поселка Головное.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно постоянно контролировать скорость и дистанцию на дороге.

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