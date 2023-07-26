Суд в Ростове подтвердил, что Минтранс Дона помог подрядчикам получить контракты

Заказчик требовал одновременно выполнить 54 вида работ на удаленных локациях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Ростове-на-Дону подтвердил, что донской Минтранс «укрупнял закупки на содержание автодорог», чтобы тендеры получали только определенные подрядчики. Об этом говорится на сайте Ростовского УФАС.

- Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении министерства, укрупнившего закупки на содержание дорог в целях обеспечения победы конкретных участников, - сообщает антимонопольная служба.

Как уточнили в УФАС, изначально министерство транспорта области объявило о проведении двух аукционов на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Заказчик требовал выполнить 54 вида работ в 48 территориях, в том числе в 14 муниципалитетах. Все локации при этом находились далеко друг о друга, но по контракту их нужно было обновить единовременно.

- Кроме того, включение в аукционы почти всех территорий привело к завышению размеров выплат, что значительно затруднило подачу заявок для потенциальных участников, - отметили в УФАС.

Известно, что победить в таких условиях могли только два подрядчика из Азова и Тацинского района. Был нарушен закон «О защите конкуренции».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростовской области выкупят 50 участков для строительства Западной хорды

18 из 50 площадок, необходимых для строительства хорды, находятся в частной собственности (подробности)