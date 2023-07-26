В Ростовской области собираются закупить два катера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области планируют закупить суда для речных пассажирских перевозок. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил гендиректор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин.

По его словам, в настоящее время компания прорабатывает этот вопрос совместно с областным министерством финансов. Речь идет о катерах «Валдай», которые производит Нижегородских завод.

— В перспективе, конечно же, как только позволит нам экономическая ситуация, мы будем готовы приобретать и заказывать суда морского класса. Это серьезные машины, вместимостью более 100 человек, а не как речные – 45, — пояснил Лопатки.

Первый прогулочный рейс «Валдая» должен состояться 14 октября. Катер пройдет вверх по Ростову и обратно.

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