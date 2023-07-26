Речное пассажирское судно «Валдай» совершит первый прогулочный рейс в Ростове осенью

Катер совершит прогулку вверх по Ростову и обратно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый прогулочный рейс речного пассажирского катера в Ростове запланирован на осень. Об этом сообщил генеральный директор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин.

Напомним, в Ростовской области прорабатывается вопрос закупки двух речных судов «Валдай». Ходовые испытания начнут проводить уже в этом навигационном периоде. А первая прогулка по Дону может пройти 14 октября.

— Мы постараемся успеть к знаковой дате для Ростовской области - выходу первой Ракеты № 12 в 1960 году. Сейчас все наши коллеги, и судостроительная компания, и все региональные площадки, нацелены на эту дату, — рассказал руководитель судоходной компании.

По его словам, речь идет об экскурсионном маршруте — «вверх по Ростову с разворотом назад».

Лопаткин также рассказал, что в будущем в Ростовской области собираются также закупить суда морского класса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На смену «Кометам» и «Ракетам» - «Валдай»: Первое пассажирское судно по Дону готовится к запуску 14 октября

В Ростовской области планируют запустить пассажирские суда до Азова, Пухляковской и Багаевской. (Подробности)