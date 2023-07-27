Под Таганрогом столкнулись два большегруза, один из водителей погиб

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Под Таганрогом, в районе села Приморка, произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около 18 часов вечера 26 июля на трассе Новороссия - Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь.

Предварительно, 52-летний водитель фуры Foton Auman, выезжая со второстепенной дороги на главную, при повороте налево не убедился в безопасности маневра. В итоге произошло столкновение с грузовиком Shacman, которым управлял 39-летний мужчина.

- После столкновения транспортных средств погиб водитель Foton Auman. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Донским автолюбителям напоминают: нужно быть предельно внимательными за рулем. Следует постоянно контролировать скорость и дистанцию на дороге. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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