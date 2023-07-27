В Ростовской области изменили проект реконструкции моста через Северский Донец

Речь идет об объекте протяженностью 397,62 метра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области реконструкцию моста через Северский Донец до конца 2023 года завершат с учетом корректировки проекта. Об этом говорится на сайте Главгосэкспертизы.
Отмечается, что обновленные требования коснулись устройства очистных сооружений, инженерно-технических сетей и объектов электроснабжения.
Также утвердили дополнительные меры по защите от разрушения строительных конструкций и фундаментов.
Напомним, первое положительное заключение экспертизы было выдано в декабре 2020 года. Речь идет об объекте протяженностью 397,62 метра с весом пролетного строения около 2155 тонн. Надвижка производилась поэтапно весной 2023 года.
Новый мост должен улучшить дорожную ситуацию на одном из самых загруженных участков федеральной трассы М-4 «Дон».
Добавим, на время реконструкции была смонтирована временная переправа. Движение по ней организовали в двух направлениях, в сторону Москвы и обратно.
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