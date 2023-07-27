В Таганроге начали благоустройство улицы Дачной

Долгое время территория на улице Дачной не приводилась в порядок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге по просьбе местных жителей начали благоустройство улицы Дачной. Об этом в Telegram рассказал глава городской администрации Андрей Фатеев.

- Долгое время территория не приводилась в порядок. Сейчас здесь уже занялись уборкой свалочных очагов и строительного мусора, удаляют поросль, косят траву и сорняки, - написал Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что для дальнейшего обновления территории нужно решить несколько вопросов.

- Для разработки дизайн-проекта и подготовки документов на участие в конкурсе «Сделаем вместе» в 2024 году следует решить организационно-правовые вопросы и передать участки во временное пользование. Такое поручение уже дано, - сообщил Андрей Фатеев.

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