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НовостиОбщество28 июля 2023 8:54

Новый рентген-аппарат за 11,5 млн рублей установили в больнице Таганрога

Перед монтажом техники в кабинете провели косметический ремонт
Ангелина СКИБА
Рентген заменил устаревший аппарат «Рута», который использовался с 2002 года

Рентген заменил устаревший аппарат «Рута», который использовался с 2002 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таганроге, в центре медицинской реабилитации № 1 (клиника Гордона), установили новый рентген. Об этом говорится в группе VK министерства здравоохранения Ростовской области.

- Технику приобрели и ввели в эксплуатацию по региональной программе «Развитие здравоохранения». Перед установкой провели косметический ремонт кабинета, - сообщает региональное ведомство.

Рентген заменил устаревший аппарат «Рута», который использовался с 2002 года.

Современный цифровой аналог имеет меньшую дозовую нагрузку, возможность линейной томографии и функцию автотрекинга. Его стоимость составила более 11,5 млн рублей.

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