В Таганроге утвердили новую меру соцподдержки для участников СВО

Новое решение - продолжение мер, направленных на поддержку военнослужащих. Фото: сайт городской думы Таганрога

Депутаты городской думы Таганрога утвердили новую меру соцподдержки для участников специальной операции. Речь идет об отсрочке арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

- Отсрочка предоставляется на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы России. Кроме этого, бойцы имеют право расторгнуть договор аренды на участки без штрафных санкций, - говорится на сайте гордумы Таганрога.

Новое решение - продолжение мер, направленных на поддержку военных. До этого, в 2022 году, в Таганроге от земельного налога освободили мобилизованных бойцов и членов их семей.

Также были предусмотрены льготы для детей участников СВО в детских садах и школах. В частности, учащихся обеспечили бесплатным горячим питанием.

Сейчас в гордуме приморского города прорабатывают механизм реализации областного закона о праве на бесплатное приобретение земли для участников СВО, которые были удостоены государственнх наград.

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