Вечером в Ростове бесплатно проведут экспресс-тестирование на гепатит С и ВИЧ

Проверить свое здоровье можно будет с 17 до 20 часов Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 28 июля, в Ростове-на-Дону все желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на вирусный гепатит С и ВИЧ. Об этом сообщают донские власти.

Мобильный медпункт должны развернуть в парке имени Максима Горького. Проверить свое здоровье можно будет с 17 до 20 часов.

Тем, кто решит пройти экспресс-тестирование, также расскажут о профилактике инфекций.

Акцию приурочат ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечают 28 июля. Эта дата связана с именем доктора Баруха Блумберга, который обнаружил вирус гепатита В, а потом разработал тест и вакцину от заболевания.

Добавим, организатор мероприятия в Ростове - центр охраны здоровья и социального развития.

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