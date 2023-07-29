В субботу в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и ветром до 20-25 м/с

Во время стихии нельзя подходить к деревьям и легким конструкциям Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 29 июля, местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20-25 м/с. Об этом напоминают синоптики Ростовского гидометцентра.

- Возможны небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни. Ветер с переходом днём на северо-западный 7-12 м/с, иногда до 20-25 м/с. Днем воздух прогреется до +20-25 градусов, по югу - до +29, - говорится в прогнозе.

Всех просят быть предельно осторожными. Во время стихии нельзя подходить к оборванным проводам, деревьям и легким конструкциям, которые могут сломаться под порывами ветра.

Добавим, сегодня в северо-восточных, южных, местами в северо-западных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

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