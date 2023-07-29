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НовостиОбщество29 июля 2023 6:07

Экс-министра ЖКХ Крыма назначили гендиректором водоканала Ростова-на-Дону

Дмитрий Черняев до этого был и.о. генерального директора водоканала донской столицы
Ангелина СКИБА
Дмитрий Черняев. Фото: сайт АО «Ростовводоканал»

Дмитрий Черняев. Фото: сайт АО «Ростовводоканал»

В Ростове-на-Дону Дмитрия Черняева назначили на должность генерального директора АО «Ростовводоканал». Кандидатуру топ-менеджера утвердили в совете директоров организации.

Известно, что до утверждения в новой должности руководитель был исполняющим обязанности генерального директора водоканала донской столицы.

Ранее, с 2019 по 2021 год, управленец был министром ЖКХ Республики Крым, а до этого в разные периоды он занимал руководящие посты в ООО «Сочиводоканал» и водоканале Тюмени.

- Более 20 лет Дмитрий Черняев занимает руководящие должности в российских водоснабжающих компаниях. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только в Ростове, но среди коллег из других регионов, - говорится на сайте АО «Ростовводоканал».

Известно, что Дмитрий Черняев имеет высшее образование. Он окончил Алтайский государственный технический университет имени Ползунова. Имеет дополнительную квалификацию «Мастер делового администрирования» и степень MBA в РАНХиГС при президенте России.

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