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НовостиОбщество29 июля 2023 8:05

Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности 5 класса

Сейчас нельзя разжигать костры на природе и палить сухую траву
Ангелина СКИБА
Из-за жары могут разгореться ландшафтные пожары

Из-за жары могут разгореться ландшафтные пожары

Фото: Иван МАКЕЕВ

В отдельных территориях Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Штормовое предупреждение сохранится до конца суток 29 и 30 июля, - говорится в оповещении.

Угроза возгораний, в том числе ландшафтных, ожидается на юго-востоке: в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах.

Жителей Дона просят быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разжигать костры на природе и палить сухую траву.

Отметим, несмотря на штормовое предупреждение о пожароопасности, 29 июля в некоторых районах Ростовской области могут пройти ливни с грозами, возможно усиление ветра до 20-25 м/с.

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